POLÊMICA: Clima esquenta na Câmara de Vereadores de Sobral durante discussão de requerimento; confira o áudio

Um dos momentos mais tensos da sessão da Câmara de Vereadores nesta terça-feira (02), foi a discussão travada entre os vereadores Aleandro Linhares (PDT) e Rogério Arruda (PP), que ambos, disputam os mesmos votos na Serra do Rosário (Jordão/ Baracho).





A discussão, foi dado o momento em que Aleandro, discutia o requerimento de sua autoria que denomina oficialmente a quadra de esportes do distrito de Baracho, por Rosa Maria de Mesquita Pontes. Irritado acusou o seu oponente Rogério Arruda, de viver tentando destruir as ações positivas que almeja para o Jordão.





Segundo Aleandro, “Sempre que no distrito do Jordão, para os que não entendem, existem alguma coisa relativa, por menor que seja, desde dar nomes aos equipamentos públicos ou mesmo calçamentim de 100 metros para “roubar dinheiro”. Aquele ali, Rogério Arruda, e o conluio com o qual ele caminha, eles vivem tentando destruir suas ações para que não aconteça”. Disse o vereador.





Em resposta, o Vereador Rogério Arruda, disse que “Seu colega falta com a verdade, em tempo, solicitou que conste em ata a acusação do vereador Aleandro Linhares, para que o mesmo prove se ele estaria roubando em alguma construção de calçamento no Jordão”. Rebateu Rogério.





O presidente pediu aos parlamentares respeito e solicitou mais compostura. Fora do microfone, continuo “Seja homem”, “Eu não abro nem pro trem”, “Você não falte com o respeito comigo”. Logo o presidente encerrou as discussões e controlou o andamento da Sessão.



Ouça o áudio da discussão dos vereadores:

Com informações do Blog do Célio Brito