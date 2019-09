ADOLESCENTE TENTA VENDER FILHO POR R$ 3 MIL EM BARUERI

Uma adolescente de 14 anos, de Itapevi, é suspeita de ter tentado vender o próprio filho, um bebê de cinco meses, por R$ 3 mil, em Barueri, neste fim de semana. A sogra da jovem também estaria envolvida no crime, elucidado por meio de atuação em conjunto das polícias Civil e Militar.





Segundo informações do jornal “Itapevi Agora”, na tarde de sábado (31), o pai da criança, que tem 17 anos, acionou a PM após suspeitar dos planos da mãe do bebê. Ele chamou a polícia após não encontrar a criança em casa, no Jardim Santa Rita, em Itapevi.





A mãe do bebê foi levada à delegacia e teria confessado que havia levado o filho a uma casa no Jardim dos Camargos, em Barueri, e que havia contado com a ajuda da avó paterna da criança. No local citado pela mãe, os policiais encontraram o bebê sendo cuidado por uma senhora.





O caso foi registrada na Delegacia de Itapevi como subtração de incapaz pelo delegado José Roberto Ramos dos Santos.





Participaram da ocorrência o cabo Biagio e soldado Neri, que foram apoiados pelo subtenente Jacinto, cabos Marcelo e Proença, soldados Vanessa, Letícia, Dias e Del Massa.





(Visão Oeste)