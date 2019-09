Homem é executado a bala dentro de casa em distrito de Varjota

Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (10), por volta das 19h45, no distrito de Croatá dos Martins, zona rural do município de Varjota.





Francisco Eudes Sousa, residente na Vila Nova, naquela localidade, estava dentro de sua residência, quando criminosos armados chegaram no local, quebraram a porta e em seguida, o executaram com vários disparos dentro do próprio quarto. Populares chegaram a ouvir alguns disparos, mas não souberam precisar quantos tiros o acertaram.





A Perícia Forense foi acionada para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil daquela cidade deverá investigar o caso.





(A Voz de Sta. Quitéria)