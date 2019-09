Novos ataques na Grande Fortaleza mobilizam cúpula da Segurança e do Sistema Penal

Após ordem partir dos presídios, vários atentados ocorreram na Grande Fortaleza.





“Não vamos ceder nem um milímetro. Pelo contrário, vamos endurecer”. A declaração é do secretário da Administração Penitenciária do Estado, Luiz Mauro Albuquerque, diante de uma nova onda de ataques criminosos registrada na Grande Fortaleza no fim de semana. Os atentados foram reiniciados no último sábado (21) após um “salve geral” que se espalhou pelas redes sociais. Ainda na noite de domingo, a cúpula da Segurança Pública teve que realizar uma reunião de emergência para traçar o plano de combate aos criminosos e a PM entrou em alerta máximo.





Ao menos, seis ataques foram registrados no intervalo de 24 horas em Fortaleza e Maracanaú (veja lista no final da matéria) e a Polícia Militar conseguiu prender em flagrante três pessoas portando galões com gasolina. Vários veículos foram incendiados parcialmente.





O “salve geral” que se espalhou pelas redes sociais e que se tornou o estopim dos novos ataques criminosos voltou a citar as medidas tomadas pelo secretário Luis Mauro nos presídios da Grande Fortaleza. Como represália pelo endurecimento da disciplina nas cadeias, os criminosos decidiram reiniciar os ataques oito meses após a onda de violência registrada no Ceará em janeiro.





Ainda na noite passada, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ávila Vasconcelos, usou também as redes sociais para convocar todos os comandantes das unidades operacionais da Capital e da Região Metropolitana da Corporação para permanecerem em alerta total e prontos para serem acionados a qualquer momento em caso de novos atentados.





“O dever nos chama mais uma vez para protegermos as pessoas de bem. A partir de agora todos nós passamos para uma situação de sobreaviso, numa situação de crise que está ganhando proporções desde ontem. Todos devem estar atentos, com os celulares ligados, prontos para o combate, orientar suas patrulhas, monitorar as atividades operacionais das suas respectivas áreas”, informou Ávila no comunicado na noite passada.





Sob ataque





Já o secretário da Administração Penitenciária, foi enfático ao dirigir uma mensagem de urgência para os diretores de todos os presídios da Grande Fortaleza. “Mais uma vez, o estado está sob ataques. Então, temos que novamente mostrar que o Estado não cederá nenhum milímetro. “Fazer geral” em todas as dependências onde tiver alguém faccionado da GDE. Fazer revista onde tiver presos que fazem parte da GDE. É pra fazer e endurecer os procedimentos na cadeia. Re vista, revista e revista”, advertiu.





Mauro alertou também aos agentes penitenciários que estivessem nas ruas. “Todos atentos, em alerta total para se auto-defenderem. Estamos juntos e não vamos ceder um milímetro dentro do sistema. Se atacando o estado, acham que vamos ceder, muito pelo contrário, vamos endurecer cada vez mais, porém, dentro da legalidade. Não vamos ceder para o crime, pois se cedermos, quem perde é a população, quem perde é o sistema. Estamos para proteger a população”.





Durante a madrugada, a PM deslocou viaturas para os presídios e pontos estratégicos nas ruas de Fortaleza e nenhum novo ataque foi registrado.





Veja os ataques ocorridos no fim de semana:





1 – Caminhão parcialmente incendiado na Praia do Futuro, na noite de sábado.





2 – Três caminhões parcialmente incendiados em uma revendedora na BR-116, quilômetro 14, na madrugada de domingo.





3 – Tentativa de incêndio a um caminhão no bairro Cidade 2000. Logo depois, a PM prendeu três suspeitos em um carro roubado e onde havia um galão de combustível. A abordagem e prisão aconteceram no bairro Vicente Pinzón. Noite de domingo.





4 – Incêndio a caminhões na Avenida Parque Sul, no Conjunto Industrial, em Maracanaú. O fogo foi debelado por uma brigada de incêndio e o Corpo de Bombeiros Militar. Noite de domingo.





5 – Tentativa de incêndio a veículos em uma revendedora na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Mondubim. Noite de domingo.





6 – Incêndio a um veículo próximo ao Clube da Petrobras, no bairro Caça e Pesca. Noite de domingo.





(CN7)