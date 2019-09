ENSINO DE EXCELÊNCIA: MEC reconhece EaD do UNINTA com nota máxima

Certificando o ensino de excelência, o Ministério da Educação (MEC) divulgou, na manhã de sexta-feira (20), o recredenciamento com nota 5 (a nota máxima) do Ensino a Distância (EaD) do Centro Universitário Inta (UNINTA), após uma rigorosa avaliação dos recursos pedagógicos e tecnológicos do projeto de educação da instituição.





Com o reconhecimento, o UNINTA adquire possibilidade de expansão, uma vez que, atualmente, conta com 130 polos espalhados pelo Brasil, além de um em Orlando - Flórida, e está caminhando para a instalação de novos espaços na África e na Europa. São mais de 20 mil estudantes que já confirmam a qualidade do ensino. Assim, a instituição irá avançar com um plano de ampliação, valendo-se de uma estrutura sólida, organizada, institucionalizada e documentada, pronta para ser estendida pelo mundo.

O Pró-Reitor Executivo de Educação a Distância, Prof. Esp. Lindomar Jémison Moura Rodrigues, agradeceu a toda comunidade acadêmica pelo alcance do resultado. “Nós trabalhamos de forma intensiva para fazer desta a melhor instituição do país, sempre em parceria com a equipe da PRODI, que movimenta assertivamente todos os setores para fazer tudo valer a pena. É muito gratificante perceber o quanto todos estão engajados nesse projeto que foi reconhecido perante ao MEC como um dos melhores modelos do Brasil. Agradecemos a cada colaborador que faz tornar real esse grande projeto, que é o UNINTA EaD. Vamos continuar levando educação de qualidade para muitos lugares do país e do mundo”.





De acordo com a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, Profa. Ma. Graça Maria de Morais Aguiar e Silva, “o projeto do EaD foi idealizado pelos gestores da instituição, principalmente pelo Reitor, que já vem trabalhando essa perspectiva há alguns anos com o Pró-Reitor, Prof. Lindomar, e esse trabalho tem sido coroado com muitos êxitos. Toda a equipe do EaD se empenha em realizar um trabalho de excelência no aspecto tecnológico e pedagógico, para fornecer o ensino de qualidade com suportes inovadores e eficazes”, colocou.





A Pró-Reitora destaca ainda o empenho de todos os colaboradores do UNINTA para o reconhecimento. “Esse desempenho é um trabalho de várias mãos, durante toda a avaliação nós tivemos uma verdadeira orquestra funcionando, todos os setores envolvidos e motivados, em consonância, para que pudéssemos evidenciar para o MEC toda a nossa estrutura de funcionamento do EaD. Deixo os agradecimentos desde a equipe de serviços gerais, que cuida da IES, até os colegas Professores, Coordenadores, Diretores, Pró-Reitores e o nosso Reitor Dr. Oscar, que apoia nossos projetos e não mede esforços e investimentos neste grande empreendimento educacional que é o UNINTA”, finalizou a Profa. Ma. Graça Maria.





Para a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Ma. Ingrid Soraya Sá, a nota coloca o UNINTA, uma instituição nordestina, em destaque no Brasil. “Sabemos que ser conceituado com nota máxima é o reconhecimento de qualidade no serviço prestado através de recursos humanos capacitados, infraestrutura inquestionável e tecnologia de ponta, com o ensino superior de qualidade é um motivo de orgulho para todos que fazem o UNINTA e para aqueles que percebem a importância que essa instituição, genuinamente sobralense, tem para os brasileiros. Toda a comunidade acadêmica celebra mais uma grande conquista de todos, para todos”, declarou.