OAB + Interior: jornada percorrendo todo o Ceará inicia pela Subsecção de Sobral

A OAB Ceará dá o ponta pé inicial em mais um projeto da gestão 2019-2021. Trata-se do “OAB + Interior – Percorrendo o Ceará por mais ação e defesa da advocacia e sociedade”.

A OAB inicia essa jornada pela Subsecção de Sobral, nesta quinta-feira (5). Na programação, a comitiva de diretores e conselheiros da Ordem estará, a partir das 9 horas, na Câmara Municipal de Granja em um encontro para ouvir às demandas da advocacia na região. De lá, a caravana segue para Camocim, onde também há um encontro marcado com a advocacia na Câmara Municipal. A partir das 13h30, o projeto OAB + Interior chegará em Uruoca e a reunião será na sala da OAB do Fórum da cidade. Às 15h, o encontro será na Câmara Municipal de Massapê. No final da tarde, volta ao município de Sobral onde haverá a inauguração da sala de apoio à advocacia, na Penitenciária Industrial. A programação encerra às 18h30, com a solenidade de posse de membros de comissões da Subsecção, entrega de carteiras para novos advogados e uma palestra do presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, no Centro Universitário INTA – UNINTA.





De acordo com o presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, esta é uma ação inovadora para percorrer todo o Ceará. “Estarei, ao longo do triênio, visitando todas as comarcas do Estado, sendo assim, o primeiro presidente na história da OAB-CE, a contemplar todo o interior do Estado. O intuito é levar ao conhecimento da advocacia no interior as lutas e conquistas já efetivadas até aqui. Além disso, manteremos o diálogo sempre franco e construtivo com a advocacia de cada região do estado, a fim de ouvir e acolher as principais demandas da classe. Desse modo, poderemos traçar o rumo certo das próximas lutas que iremos encampar em defesa da advocacia e da sociedade”, declarou.