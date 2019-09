Cabo Sabino associa atritos com Capitão Wagner em 2018 a “briga entre irmãos”

Presidente estadual do Avante, Cabo Sabino afirmou que os atritos com o deputado federal Capitão Wagner (PROS) na eleição de 2018, da qual não saiu vitorioso, não passaram de “brigas entre irmãos“. “Toda família briga. Nós tivemos algumas divergências de ideais, que já passaram. O Wagner para mim é um irmão, e todo irmão briga”, disse. Agora na oposição, Sabino disputou o pleito na base aliada do governador Camilo Santana (PT).





(Ponto do Poder/Diário do Nordeste)