Google abre inscrições para programa de estágio

As inscrições para o programa de estágio Google Business Internship Program 2020 Brasil estão abertas para universitários de qualquer instituição do país que tenham formatura prevista para dezembro de 2020 e março de 2021. O acesso pode ser feito até o próximo dia 2 de outubro. Estudantes selecionados farão estágio a partir de 13 de julho de 2020 e terão a possibilidade de adquirir habilidades nas diferentes áreas de conhecimento do Google.