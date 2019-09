Polícia Civil prende dois homens suspeitos matar uma mulher por disputa de tráfico de drogas em Sobral

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, nessa terça-feira (03), resultou na prisão de dois homens suspeito do homicídio de uma mulher ocorrido, no último dia 27 de agosto, em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.



Luis Henrique Costa Saboia (21), vulgo “Cotchó”, que já responde por dois roubos e um homicídio e Marcos Antônio da Silva Siqueira (21), vulgo “Marcos Bebê”, que responde por tráfico de drogas, posse irregular de armas de fogo e organização criminosa, foram capturados pelos policiais civis. Contra eles existiam mandados de prisão em aberto.

Vítima: Maria de Jesus Alves da Silva



Conforme informações dos agentes de segurança, os homens teriam participado do homicídio que vitimou, Maria de Jesus Alves da Silva (41), com antecedentes criminais por receptação. Os policiais civis descobriram que a motivação do crime está ligada a disputa de território pelo de tráfico de drogas.









O crime





Maria de Jesus Alves da Silva (41) foi assassinada a tiros na Rua Caetano Figueiredo, no bairro Cohab II em Sobral. O crime ocorreu no do dia 28 de agosto. O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma cerâmica na localidade.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.



(Polícia Civil CE)