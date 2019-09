Polícia Civil prende quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na Capital

Dois homens e duas mulheres foram presos em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 30° Distrito Policial (DP). As prisões aconteceram, nessa segunda-feira (2), no bairro Jangurussu, na Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3). Na ação, foram apreendidos celulares, drogas e materiais ilícitos que configuram a prática do tráfico de entorpecentes.

Com base nas investigações conduzidas pelo 30º DP, os policiais civis conseguiram identificar Bruno Cosme Almeida Santos Alves (28), com passagens por homicídio, Elaine Cristina de Oliveira Silva (40), sem antecedentes, além de Isac Vieira de Almeida (24), com passagem por tráfico de drogas, e Ana Carolina Calixto da Silva (32), também sem antecedentes criminais. Em posse da localização dos suspeitos, diligências foram realizadas até um conjunto habitacional, localizado no Jangurussu, onde os quatro foram presos. Apesar de as prisões terem ocorridas no mesmo residencial, as duplas não têm relação uma com a outra. Isac e Carolina foram presos capturados após as prisões de Bruno e Elaine.





Após buscas serem feitas nos respectivos imóveis, a Polícia Civil encontrou 156 gramas de maconha pronta para venda e consumo, além de um tablete da mesma substância enrolada em papel filme transparente. Durante a ação, ainda foram apreendidos quatro celulares, um papel com nomes e valores referentes a vendas e controle de drogas e um valor em dinheiro.





Diante dos fatos, todo o material apreendido e os infratores foram levados para a unidade policial que cobre a região, para serem realizados os procedimentos cabíveis sobre o fato. Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante a ação policial, Bruno tentou enganar os policiais apresentando um outro nome, por esse motivo, também foi autuado por falsa identidade. O suspeito também é investigado por outros crimes cometidos na área.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3101-3525, do 30° Distrito Policial, ou ainda pelo WhatsApp da unidade policial, pelo número (85) 98865-2158. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)