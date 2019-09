Witzel quer o fechamento da fronteira com Paraguai, Bolívia e Colômbia para conter o tráfico de drogas e armas

O Governo do Rio de Janeiro, Wilton Witzel, vai pedir à entidade internacional que feche as fronteiras e puna a Bolívia, Colômbia e Paraguai, de onde, segundo o governador, partem as armas e drogas traficadas para o Rio.





O Argumento de Witzel é a violência causada por traficantes de armas e drogas no Estado. Em resposta a violência, Witzel disse que recorrerá nesta semana à Comissão de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).





Witzel disse ter convidado o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a recorrer com ele à ONU contra os três países, mas, sem resposta até agora, poderá sozinho buscar a ajuda. “Tentei que o ministro (Sérgio) Moro viesse comigo. Estou aguardando. Mas se não vier, vamos sozinhos, porque o Estado do Rio de Janeiro vai fazer o seu trabalho”, respondeu, em entrevista durante o Rock in Rio.





“O próprio Conselho de Segurança da ONU pode tomar essa decisão, de retaliar o Paraguai, a Bolívia e a Colômbia no que diz respeito às armas”, completou.





Com informações da Exame