Sem força para enfrentamento, criminosos apelam para ataques a trabalhadores

Sufocados pela força e inteligência policial, criminosos apelam para ataques contra trabalhadores, que nada podem interferir no sistema penitenciário, tampouco influenciar nas decisões da segurança pública.

Foi o que ocorreu na manhã deste domingo (29), no bairro Jangurussu, quando criminosos atearam fogo em um velho caminhão, que era utilizado pelo seu proprietário para fretes e mudanças.

De acordo com o relato do proprietário do caminhão à Polícia, não há recursos para a recuperação do veículo.

O ataque foi o último registrado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que hoje apresentou mais um balanço das ações criminosas no Estado.

Segundo os dados dos últimos 10 dias, já são 143 pessoas detidas, sendo 110 adultos e 33 adolescentes, com 108 ocorrências consumadas. (Eliomar de Lima).