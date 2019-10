Estudantes de Jornalismo visitam Sistema Verdes Mares e Assembleia Legislativa na capital cearense

Na última quarta-feira (02), estudantes do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram de uma aula de campo na capital cearense, Fortaleza. O roteiro da vivência contou com visita ao setor de comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) e a redação integrada do Sistema Verdes Mares (SVM) de comunicação.





Segundo o Prof. Me Matheus Salvany, participaram da aula de campo o total de 27 estudantes das disciplinas de Telejornalismo e Fotografia, pelas quais é responsável. Além da visita, os discentes produzirão um relatório sobre a experiência. “O objetivo da aula de campo foi demonstrar as diferenças dos modos de produção de conteúdo nas esferas pública e privada. Desta vivência teremos a produção de um relatório, que fará parte da nota da segunda avaliação parcial”, colocou.





Em postagem nas redes sociais, a estudante do 6º semestre, Raquel Oliveira, falou sobre a atividade. “Eu não tenho palavras para descrever essa experiência maravilhosa. Foi um enorme prazer ver a redação do SVM de perto”. Já Sarah Braga, também do 6º semestre, declarou sua satisfação ao ter participado da atividade. “Tem dias que são ensolarados no decorrer da nossa caminhada acadêmica e, sem dúvida alguma, essa viagem me contemplou com um calorzinho no coração e com a esperança de, em breve, farei parte desses espaços”, afirmou.





O coordenador do curso de jornalismo, Prof. Me. Thiago Mena Barreto, destacou a importância da atividade para os futuros jornalistas. “Sabemos que a formação universitária não acontece apenas nas salas de aula. Por isso, este tipo de experiência é fundamental para a desenvolvimento destes futuros profissionais e no UNINTA sempre estimulamos que esta forma de ensino seja praticada”, destacou.