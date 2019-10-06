ELEIÇÕES 2019: CONSELHO TUTELAR

Neste domingo 6, teremos a oportunidade de eleger um conselheiro tutelar, comparecendo aos locais de votação preparadas pela Justiça Eleitoral.
Temos acompanhado ultimamente uma série de casos de estupros contra crianças e adolescentes, envolvendo na sua maioria, pessoas com vínculos familiares, ou até mesmo dentro da escola com pessoas da confiança desses pequenos brasileiros.
O papel do conselheiro tutelar é o de garantir os direitos dessas crianças, orientando a família, profissionais e educadores, além de acompanhar e levar os casos até o ministério público da infância e juizado da infância e do adolescente.
Algumas pessoas mal intencionadas tentam desprestigiar o trabalho desses profissionais, principalmente daqueles que não temem forças políticas interessadas em esconder a realidade da sociedade. Alguns grupos com ideologias de esquerda estão tentando eleger os seus representantes, por isso nossa preocupação em fazer com que aqueles candidatos experientes e comprometidos em proteger as nossas crianças recebam o apoio em massa da comunidade.
Pesquise a vida do seu candidato, além de observar quem são os seus apoiadores, veja se essa pessoa tem história de enfrentamento aos abusos sexuais e se o candidato realmente conhece os problemas. Isso você vai encontrar no facebook de cada candidato.
Cuidado para não votar em lobos vestidos de ovelhas e desta forma estarás colocando em risco a vida de nossas crianças. Segue abaixo a lista dos locais de votação, confira onde você vai votar, saia de casa e faça a sua parte, exerça o papel de cidadania.
VEJA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO:
ORD. LOCAIS DE VOTAÇÃO TRE LOCAL DE VOTAÇÃO CONSELHO TUTELAR
1. EEMTI PREFEITO JOSE EUCLIDES F. GOMES
JUNIOR-(ANTIGO CIRAO) EEFI EMILIO SENDIM
2. EEFI EMILIO SENDIM
3. EEM MINISTRO JARBAS PASSARINHO
EEFI MOCINHA RODRIGUES
4. EEFI MOCINHA RODRIGUES
5. EEFI MARIA YEDA FROTA FELIX
MONTALVERNE
6. CRAS REGINA JUSTA FEIJÃO CRAS REGINA JUSTA FEIJÃO
7. EEFI JOSE DA MATA E SILVA
EEFI NETINHA CASTELO
8. EEFI PROF. GERARDO RODRIGUES
ALBUQUERQUE
9. EEFI NETINHA CASTELO
10. SESI
11. ESCOLA PROF. LUIS FELIPE ESCOLA PROF. LUIS FELIPE
12. ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS
EEFM DR JOAO RIBEIRO RAMOS
13. EEM PROFESSOR ARRUDA
14. EEFM DR JOAO RIBEIRO RAMOS
15. UFC CAMPUS MUCAMBINHO - BLOCO DAS
ENGENHARIAS
16. CENTRO EDUCACIONAL MARIA
IMACULADA(PATRONATO)
17. COLEGIO FARIAS BRITO SOBRALENSE
18. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
19. SESC
20. SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
INDUSTRIA DE CIMENTO CAL E GESSO
21. CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
22. CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS CECI CIALDINI
23. CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS CECI CIALDINI
24. CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS CECI CIALDINI
25. COLEGIO SANT'ANA
26. EEFI OSMAR DE SA PONTE EEFI DINORAH TOMAZ RAMOS 27. EEFI DINORAH TOMAZ RAMOS
28. UNIV.EST.VALE DO ACARAÚ-UVA-NÚCLEO DE
DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
29. EEFI MARIA DO CARMO ANDRADE EEFI MARIA DO CARMO ANDRADE
30. EEM DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA -
COLÉGIO ESTADUAL
31. COLEGIO CORACAO DE JESUS
EEFI TRAJANO DE MEDEIROS
(LAVANDERIA)
32. EEFI TRAJANO DE MEDEIROS (LAVANDERIA)
33. EEFI ANTONIO MENDES CARNEIRO
34. EEEP DOM WALFRIDO TEIXEIRA VIEIRA (LICEU
DE SOBRAL)
CORRESPONDENCIA DAS SEÇÕES TRE X CONSELHO TUTELAR
35. EEFI RAUL MONTE
EEFI RAIMUNDO PIMENTEL GOMES -
CAIC
36. EEFI RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC
37. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TEREZA
RODRIGUES DOS SANTOS
38. EEM SINHA SABOIA
EEFI PADRE OSVALDO CHAVES 39. EEFI PADRE OSVALDO CHAVES
40. EEI JACIRA PIMENTEL GOMES
EEFI CARLOS JEREISSATI
41. EEFI CARLOS JEREISSATI
42. EEFI PAULO ARAGAO
43. EEFM MONS. JOSE GERARDO FERREIRA
GOMES(NOELIA)
44. EEFI MARIA JOSE FERREIRA GOMES EEFI PADRE PALHANO 45. EEFI PADRE PALHANO
46. EEM PROFESSORA CARMOSINA FERREIRA
GOMES EEFI JOSE PARENTE PRADO
47. EEFI JOSE PARENTE PRADO
48. EEEP LYSIA PIMENTEL GOMES ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES
ALBUQUERQUE
49. EEFI LEONILIA GOMES PARENTE
EEFI LEONILIA GOMES PARENTE
(JAIBARAS)
50. ANEXO MONSENHOR JOSE OSMAR II (PAREDE
DO AÇUDE)
51. EEM AYRES DE SOUZA (SEDE) - ESCOLA NOVA
52. EEFI JOAQUIM BARRETO LIMA (SETOR I)
53. ANEXO JOAO PINTO DE OLIVEIRA
(IPUEIRINHA)
54. ANEXO AYRES DE SOUSA (SETOR III-JAIBARAS)
55. EEFI RAIMUNDO SANTANA
56. ANEXO SAO DOMINGOS
57. EEFI PEDRO JUSTINO (MARACAJÁ - JAIBARAS)
58. EEFI LUIS ALARICO PARENTE (TRAPIÁ -
JAIBARAS)
59. EEFI - CARMOSINA F. GOMES (CEDRO -
JAIBARAS)
60. EEFI CORONEL JOSE LEONCIO
EEFI JOSE INACIO GOMES
PARENTE(JORDÃO)
61. EEM DR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES
JUNIOR - JORDAO
62. EEFI JACIRA MENDES OLIVEIRA
63. ANEXO JOSE DE LOURDES VASCONCELOS
(CONTENDAS)
64. ANEXO RAIMUNDO DO CARMO ARRUDA
(SITIO SANTANA)
65. EEFI JOSE INACIO GOMES PARENTE
66.
ANEXO JOSE VICENTE PEREIRA(BOQUEIRAO)
ANEXO JOSE VICENTE
PEREIRA(BOQUEIRAO)
67. EEFI CAUBI VASCONCELOS - ANTIGO JOSE
RIBEIRO DE ANDRADE EEFI DEP. PERY FROTA (PATRIARCA)
68. EEFI DEP. PERY FROTA
69. EEFI JOSE JULIO ANDRADE
EEFI JOSE ARIMATEIA ALVES (BONFIM)
70. EEFI JOSE RODRIGUES DE SOUSA
71. ESCOLA AGRICOLA PAULO DE ALMEIDA
SANFORD
72. EEFI JOSE ARIMATEIA ALVES
73. EEFI CEL. FRANCISCO AGUIAR
EEFI CEL. FRANCISCO AGUIAR
74. EEM ISRAEL LEOCADIO
75. EEFI PAULO FREIRE
76. EEM ISRAEL LEOCADIO
77. CRECHE FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA
CRECHE FRANCISCA ALCIDIA
ARRUDA(RAFAEL ARRUDA,
PEDDRINHAS, OURO BRANCO E
RECREIO)
78. EEM AGOSTINHO NERES PORTELA
79. ANEXO PROF JOSE FERREIRA GOMES
(RECREIO)
80. ANEXO MIGUEL FERNANDES DE SOUSA
(OURO BRANCO)
81. ANEXO JOSE OLAVO RIBEIRO DA SILVA
(PEDRINHAS)
82. EEFI ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO -
APRAZIVEL EEFI ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO -
APRAZIVEL 83. ANEXO MANOEL MACHADO PORTELA (PAU
D'ARCO)
84. EEFI ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA
EEFI ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA (TORTO) 85. ANEXO FLORISMINO GOMES PARENTE (BEIRA
DO RIO)
86. ANEXO CHICÓ FELICIANO (SANTO ANTONIO)
87. ANEXO JOSE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE ANEXO JOSE FRANCISCO DE
(PEDRA DE FOGO) ALBUQUERQUE (PEDRA DE FOGO)
88. EEFI DOMINGOS MACHADO EEFI DOMINGOS MACHADO – SALGADO
DOS MACHADOS 89. PENITENCIARIA INDUSTRIAL REGIONAL DE
SOBRAL - PIRS
90. EEFI CEL. ARAUJO CHAVES EEFI CEL. ARAUJO CHAVES (BILHEIRA,
PUBA E MACAPÁ)
91. EEFI MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE
EEFI DEP. FRANCISCO MONTE
(TAPERUABA)
92. EEFM DEP. CESARIO BARRETO LIMA
93. EEFI FREDERICO AUTO CORREIA
94. EEFI DEP. FRANCISCO MONTE
95.
EEFI MANUEL MARINHO DE ANDRADE
EEFI MANUEL MARINHO DE ANDRADE
(CAIOCA)
96. EEFI DELIZA LOPES EEFI DELIZA LOPES (PATOS E SÃO
97. EEFI JOAO EVANGELISTA CARVALHO DIAS JOAQUIM)
98. EEFI DELIZA LOPES
ESCOLA ODETE BARROSO (CARACARÁ,CARNAÚBAS, CASINHAS E SANTA LUZIA.).
99. ESCOLA ODETE BARROSO
100. CRECHE COMUNITÁRIA FRANCISCO MORAIS
101. ESCOLA GERARDO LINHARES
102. EEFI JOAO EVANGELISTA CARVALHO DIAS
103. ESCOLA ASSENTAMENTO CASINHAS - ANEXO
104. EEFI ANTENOR NASPOLINI EEFI ANTENOR NASPOLINI (DOM JOSÉ)
105. ESCOLA MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO
(TEMPO INTEGRAL)
ESCOLA MARIA DORILENE ARRUDA
ARAGAO (TEMPO INTEGRAL) (PARQUE SANTO ANTONIO)
ORD. LOCAIS DE VOTAÇÃO TRE LOCAL DE VOTAÇÃO CONSELHO TUTELAR
1. EEMTI PREFEITO JOSE EUCLIDES F. GOMES
JUNIOR-(ANTIGO CIRAO) EEFI EMILIO SENDIM
2. EEFI EMILIO SENDIM
3. EEM MINISTRO JARBAS PASSARINHO
EEFI MOCINHA RODRIGUES
4. EEFI MOCINHA RODRIGUES
5. EEFI MARIA YEDA FROTA FELIX
MONTALVERNE
6. CRAS REGINA JUSTA FEIJÃO CRAS REGINA JUSTA FEIJÃO
7. EEFI JOSE DA MATA E SILVA
EEFI NETINHA CASTELO
8. EEFI PROF. GERARDO RODRIGUES
ALBUQUERQUE
9. EEFI NETINHA CASTELO
10. SESI
11. ESCOLA PROF. LUIS FELIPE ESCOLA PROF. LUIS FELIPE
12. ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS
EEFM DR JOAO RIBEIRO RAMOS
13. EEM PROFESSOR ARRUDA
14. EEFM DR JOAO RIBEIRO RAMOS
15. UFC CAMPUS MUCAMBINHO - BLOCO DAS
ENGENHARIAS
16. CENTRO EDUCACIONAL MARIA
IMACULADA(PATRONATO)
17. COLEGIO FARIAS BRITO SOBRALENSE
18. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
19. SESC
20. SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
INDUSTRIA DE CIMENTO CAL E GESSO
21. CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
22. CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS CECI CIALDINI
23. CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS CECI CIALDINI
24. CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E
ADULTOS CECI CIALDINI
25. COLEGIO SANT'ANA
26. EEFI OSMAR DE SA PONTE EEFI DINORAH TOMAZ RAMOS 27. EEFI DINORAH TOMAZ RAMOS
28. UNIV.EST.VALE DO ACARAÚ-UVA-NÚCLEO DE
DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
29. EEFI MARIA DO CARMO ANDRADE EEFI MARIA DO CARMO ANDRADE
30. EEM DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA -
COLÉGIO ESTADUAL
31. COLEGIO CORACAO DE JESUS
EEFI TRAJANO DE MEDEIROS
(LAVANDERIA)
32. EEFI TRAJANO DE MEDEIROS (LAVANDERIA)
33. EEFI ANTONIO MENDES CARNEIRO
34. EEEP DOM WALFRIDO TEIXEIRA VIEIRA (LICEU
DE SOBRAL)
CORRESPONDENCIA DAS SEÇÕES TRE X CONSELHO TUTELAR
35. EEFI RAUL MONTE
EEFI RAIMUNDO PIMENTEL GOMES -
CAIC
36. EEFI RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC
37. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TEREZA
RODRIGUES DOS SANTOS
38. EEM SINHA SABOIA
EEFI PADRE OSVALDO CHAVES 39. EEFI PADRE OSVALDO CHAVES
40. EEI JACIRA PIMENTEL GOMES
EEFI CARLOS JEREISSATI
41. EEFI CARLOS JEREISSATI
42. EEFI PAULO ARAGAO
43. EEFM MONS. JOSE GERARDO FERREIRA
GOMES(NOELIA)
44. EEFI MARIA JOSE FERREIRA GOMES EEFI PADRE PALHANO 45. EEFI PADRE PALHANO
46. EEM PROFESSORA CARMOSINA FERREIRA
GOMES EEFI JOSE PARENTE PRADO
47. EEFI JOSE PARENTE PRADO
48. EEEP LYSIA PIMENTEL GOMES ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES
ALBUQUERQUE
49. EEFI LEONILIA GOMES PARENTE
EEFI LEONILIA GOMES PARENTE
(JAIBARAS)
50. ANEXO MONSENHOR JOSE OSMAR II (PAREDE
DO AÇUDE)
51. EEM AYRES DE SOUZA (SEDE) - ESCOLA NOVA
52. EEFI JOAQUIM BARRETO LIMA (SETOR I)
53. ANEXO JOAO PINTO DE OLIVEIRA
(IPUEIRINHA)
54. ANEXO AYRES DE SOUSA (SETOR III-JAIBARAS)
55. EEFI RAIMUNDO SANTANA
56. ANEXO SAO DOMINGOS
57. EEFI PEDRO JUSTINO (MARACAJÁ - JAIBARAS)
58. EEFI LUIS ALARICO PARENTE (TRAPIÁ -
JAIBARAS)
59. EEFI - CARMOSINA F. GOMES (CEDRO -
JAIBARAS)
60. EEFI CORONEL JOSE LEONCIO
EEFI JOSE INACIO GOMES
PARENTE(JORDÃO)
61. EEM DR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES
JUNIOR - JORDAO
62. EEFI JACIRA MENDES OLIVEIRA
63. ANEXO JOSE DE LOURDES VASCONCELOS
(CONTENDAS)
64. ANEXO RAIMUNDO DO CARMO ARRUDA
(SITIO SANTANA)
65. EEFI JOSE INACIO GOMES PARENTE
66.
ANEXO JOSE VICENTE PEREIRA(BOQUEIRAO)
ANEXO JOSE VICENTE
PEREIRA(BOQUEIRAO)
67. EEFI CAUBI VASCONCELOS - ANTIGO JOSE
RIBEIRO DE ANDRADE EEFI DEP. PERY FROTA (PATRIARCA)
68. EEFI DEP. PERY FROTA
69. EEFI JOSE JULIO ANDRADE
EEFI JOSE ARIMATEIA ALVES (BONFIM)
70. EEFI JOSE RODRIGUES DE SOUSA
71. ESCOLA AGRICOLA PAULO DE ALMEIDA
SANFORD
72. EEFI JOSE ARIMATEIA ALVES
73. EEFI CEL. FRANCISCO AGUIAR
EEFI CEL. FRANCISCO AGUIAR
74. EEM ISRAEL LEOCADIO
75. EEFI PAULO FREIRE
76. EEM ISRAEL LEOCADIO
77. CRECHE FRANCISCA ALCIDIA ARRUDA
CRECHE FRANCISCA ALCIDIA
ARRUDA(RAFAEL ARRUDA,
PEDDRINHAS, OURO BRANCO E
RECREIO)
78. EEM AGOSTINHO NERES PORTELA
79. ANEXO PROF JOSE FERREIRA GOMES
(RECREIO)
80. ANEXO MIGUEL FERNANDES DE SOUSA
(OURO BRANCO)
81. ANEXO JOSE OLAVO RIBEIRO DA SILVA
(PEDRINHAS)
82. EEFI ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO -
APRAZIVEL EEFI ANTONIO CUSTODIO AZEVEDO -
APRAZIVEL 83. ANEXO MANOEL MACHADO PORTELA (PAU
D'ARCO)
84. EEFI ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA
EEFI ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA (TORTO) 85. ANEXO FLORISMINO GOMES PARENTE (BEIRA
DO RIO)
86. ANEXO CHICÓ FELICIANO (SANTO ANTONIO)
87. ANEXO JOSE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE ANEXO JOSE FRANCISCO DE
(PEDRA DE FOGO) ALBUQUERQUE (PEDRA DE FOGO)
88. EEFI DOMINGOS MACHADO EEFI DOMINGOS MACHADO – SALGADO
DOS MACHADOS 89. PENITENCIARIA INDUSTRIAL REGIONAL DE
SOBRAL - PIRS
90. EEFI CEL. ARAUJO CHAVES EEFI CEL. ARAUJO CHAVES (BILHEIRA,
PUBA E MACAPÁ)
91. EEFI MASSILON SABOIA DE ALBUQUERQUE
EEFI DEP. FRANCISCO MONTE
(TAPERUABA)
92. EEFM DEP. CESARIO BARRETO LIMA
93. EEFI FREDERICO AUTO CORREIA
94. EEFI DEP. FRANCISCO MONTE
95.
EEFI MANUEL MARINHO DE ANDRADE
EEFI MANUEL MARINHO DE ANDRADE
(CAIOCA)
96. EEFI DELIZA LOPES EEFI DELIZA LOPES (PATOS E SÃO
97. EEFI JOAO EVANGELISTA CARVALHO DIAS JOAQUIM)
98. EEFI DELIZA LOPES
ESCOLA ODETE BARROSO (CARACARÁ,CARNAÚBAS, CASINHAS E SANTA LUZIA.).
99. ESCOLA ODETE BARROSO
100. CRECHE COMUNITÁRIA FRANCISCO MORAIS
101. ESCOLA GERARDO LINHARES
102. EEFI JOAO EVANGELISTA CARVALHO DIAS
103. ESCOLA ASSENTAMENTO CASINHAS - ANEXO
104. EEFI ANTENOR NASPOLINI EEFI ANTENOR NASPOLINI (DOM JOSÉ)
105. ESCOLA MARIA DORILENE ARRUDA ARAGAO
(TEMPO INTEGRAL)
ESCOLA MARIA DORILENE ARRUDA
ARAGAO (TEMPO INTEGRAL) (PARQUE SANTO ANTONIO)
Wellington Macedo
Jornalista
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria