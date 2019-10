ELEIÇÕES 2019: CONSELHO TUTELAR

Neste domingo 6, teremos a oportunidade de eleger um conselheiro tutelar, comparecendo aos locais de votação preparadas pela Justiça Eleitoral.

Temos acompanhado ultimamente uma série de casos de estupros contra crianças e adolescentes, envolvendo na sua maioria, pessoas com vínculos familiares, ou até mesmo dentro da escola com pessoas da confiança desses pequenos brasileiros.





O papel do conselheiro tutelar é o de garantir os direitos dessas crianças, orientando a família, profissionais e educadores, além de acompanhar e levar os casos até o ministério público da infância e juizado da infância e do adolescente.





Algumas pessoas mal intencionadas tentam desprestigiar o trabalho desses profissionais, principalmente daqueles que não temem forças políticas interessadas em esconder a realidade da sociedade. Alguns grupos com ideologias de esquerda estão tentando eleger os seus representantes, por isso nossa preocupação em fazer com que aqueles candidatos experientes e comprometidos em proteger as nossas crianças recebam o apoio em massa da comunidade.





Pesquise a vida do seu candidato, além de observar quem são os seus apoiadores, veja se essa pessoa tem história de enfrentamento aos abusos sexuais e se o candidato realmente conhece os problemas. Isso você vai encontrar no facebook de cada candidato.





Cuidado para não votar em lobos vestidos de ovelhas e desta forma estarás colocando em risco a vida de nossas crianças. Segue abaixo a lista dos locais de votação, confira onde você vai votar, saia de casa e faça a sua parte, exerça o papel de cidadania.





Wellington Macedo

Jornalista