É com todo pesar que vimos trazer a triste notícia do falecimento de Fabiana Lucas, funcionária do Colégio Luciano Feijão. Fabiana faleceu neste domingo, dia 13, vítima de descarga elétrica.





Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dêem serenidade para atravessar esta tempestade.