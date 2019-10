PMs que trabalham como vigia no Parque de Exposição de Sobral tem tratamento desumano; vídeo

Filha de Policial Militar denuncia que PMs que estão trabalhando como vigilante do Parque de Exposição da cidade de Sobral, estão tendo tratamento desumano. No vídeo, ela diz que que o parque vive numa total escuridão e que os policiais estão sendo jogado a própria sorte. "Numa guarita que deveria ter dois ou três policiais, fica somente um homem de serviço", diz a denunciante, que teme pela própria sorte de quem trabalha no local, para não se tornar refém de um bandido.

Via Wilson Gomes