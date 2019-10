Policiais militares são alvo de tentativa de assassinato e ambos baleados por bandidos em Caucaia

Dois policiais da Reserva Remunerada da Polícia Militar foram baleados na tarde desta terça-feira (1º) em uma tentativa de assassinato. O crime ocorreu no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com a Polícia, criminosos dispararam tiros de pistola contra os dois militares e fugiram, abandonando, depois, o carro usado na fuga. O veículo é roubado e trafegava com placas clonadas.





A tentativa de assassinato contra os dois PMs aconteceu no bairro Parque Soledade. O sargento Franciné é dono de um estabelecimento comercial naquela comunidade, além de vários imóveis alugados. Ele estava no mercadinho quando foi surpreendido pelos criminosos. O sargento Haroldo, seu colega de farda e que lhe presta serviço de segurança, percebeu a chegada dos criminosos e sacou uma arma. Houve troca de tiros no local. Cerca de 10 estampidos foram ouvidos pela vizinhança.





Após a fuga dos atiradores, os dois PMs foram encontrados baleados. O sargento Franciné – que chegou a concorrer ao cargo de vereador nas últimas eleições municipais em Caucaia – recebeu um tiro na cabeça. Seu estado de saúde é o mais grave.





Hospital





Os dois militares foram levados para o Hospital Municipal de Caucaia, onde foram estabilizados e entubados. Logo depois, transferidos em ambulâncias do Samu, com escolta de várias patrulhas do 12º BPM e do CPRaio, para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), nesta Capital. Segundo informações do hospital, eles foram submetidos a cirurgias, mas o estado de saúde ainda é delicado. A Polícia caça os atiradores. Até agora, ninguém foi preso.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)