Prefeitura de Sobral realiza a abertura oficial do Outubro Rosa nesta segunda-feira (07/10)

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, realizou, na manhã desta segunda-feira (07/10), a abertura oficial da campanha “Outubro Rosa”. O evento foi realizado no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Doutor Aristides Andrade e contou com palestra, coquetel, entrega de brindes e música ao vivo. Além dos profissionais e usuários do CEM, participaram também do momento técnicos da Secretaria.





Durante a abertura da campanha, a coordenadora da Atenção à Saúde, Josiane Alves Dorneles, falou sobre a importância da prevenção do câncer de mama, através do diagnóstico precoce. “O câncer de mama pode ser prevenido, desde que diagnosticado precocemente. Por isso, o autoexame da mama deve ser feito uma vez por mês, três a cinco dias após o aparecimento da menstruação ou em uma data fixa nas mulheres que já não tem menstruação. O movimento é necessário para tirar dúvidas e informar sobre todos os exames de prevenção”, disse.





O médico ginecologista Emanoel Pinheiro aproveitou o momento para falar com o público sobre o Outubro Rosa e esclarecer que as mulheres não devem fazer apenas a mamografia regularmente. “Muitas vezes falamos em Outubro Rosa e a população lembra apenas do câncer de mama, mas temos que lembrar também que é de extrema importância a prevenção ginecológica”.





O município de Sobral já realizou, em 2019, mais de 1.600 mamografias em mulheres de todas as faixas etárias. Na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde para o rastreamento para o câncer de mama (50 a 69 anos de idade), o município já realizou 1.206. A meta é de 1.606 mamografias.





“É muito importante destacarmos que em Sobral o combate ao câncer de mama e ao câncer ginecológico não acontece apenas no mês de outubro. Trabalhamos durante todo o ano. Usamos o mês de outubro para intensificar as ações e alertar as mulheres sobre os cuidados necessários com o próprio corpo”, afirmou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Francisca Leite Mendonça Escócio.





“Quando se fala em Outubro Rosa, o CEM tem uma grande importância para o sistema de saúde de Sobral, pois é nesse equipamento que são realizados muitos diagnósticos e dado seguimento aos tratamentos das mulheres que tem um diagnóstico alterado. Hoje, utilizando a Metodologia Lean, conseguimos dar um diagnóstico com 8 ou 6 dias. Nos casos de exames alterados, uma média de 14 dias para o paciente ir para a consulta com o especialista e dar início ao tratamento”, afirmou Walkiria Landim, gerente do CEM.





Durante todo o mês de outubro, a Prefeitura promoverá ações que levam informações e orientações sobre o câncer de mama. Todas os Centros de Saúde da Família (CSF) participam da campanha e possuem seu própria programação.





Programação dos CSFs AQUI