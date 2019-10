Em comemoração ao dia das crianças e a conscientização ao câncer de mama, todas as mulheres e crianças (até 12 anos de idade) terão direito a entrada gratuita na decisão de sábado (12), Guarany contra o Atlético Cearense, às 17h, no Juncão.





Para ter acesso a mais esse embate do Guará em busca da vitória na Taça Fares Lopes, dentro de casa, as crianças deverão estar acompanhadas de um responsável, além de portarem um documento oficial que comprove sua idade.





A disputa valerá pela primeira partida da semifinal da competição; o jogo de volta será no próximo sábado (19), às 15h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Mulheres e crianças tem entrada gratuita no próximo jogo do GuaraSol.