Polícia Civil prende doze pessoas por dívida de pensão alimentícia em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Sobral, realizou, nesta terça-feira (08), uma operação intitulada “Adimplemento” que tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão em desfavor de devedores de pensão alimentícia no município de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), do Estado. Durante o dia de hoje, foram cumpridos doze mandados de prisão civil.





Aproveitando a temática da semana da criança, a Polícia Civil de Sobral iniciou a operação “Adimplemento” – que significa pagamento de obrigação de dívida – devido as demandas referentes aos mandados de prisões por pensão alimentícia. “Por conta disso, nós resolvemos fazer um mutirão de cumprimento desses mandados, principalmente visando minimizar as privações que as crianças e adolescentes credoras de pensão alimentícia tem passado por falta desse pagamento”, destacou o delegado Márcio Luiz.





Segundo informações dos policiais civis, essas capturas fazem parte de uma operação direcionada a executar mandados contra devedores de alimentos, que não cumpriram com suas obrigações básicas voltadas aos filhos menores de idade. As diligências acerca das prisões acontecerão durante toda esta semana e tem como foco o cumprimento de no total 40 mandados de prisão civil, sendo doze cumpridos nesta terça-feira (08).





O delegado afirmou alertou ainda sobre a importância do pagamento da pensão alimentícia. “A população deve ser alertada que o pagamento de pensão alimentícia deve ser cumprido, pois existe previsão legal e ninguém está à margem da lei. Que neste dia das crianças, os provedores dêem para seus filhos dignidade e cumpram com a obrigação de pagamento de pensão, assim todos sairão ganhando com este ato”, finalizou Márcio Luiz.





Diante dos fatos, os infratores inadimplentes foram encaminhados para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral (PIRS), onde ficarão alojados em uma ala própria para presos desta natureza.





Denúncia





A população da região pode contribuir repassando informações, que possam auxiliar os trabalhos policiais. A sede da delegacia Municipal de Sobral fica na Rua Miguel Teles da Frota, 98 – Campo dos Velhos. Para mais informações, o telefone de contato é o (88) 3611-7808. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: Polícia Civil do Ceará