PRF autua motorista por dirigir mais de 18 horas sem descanso devido

Durante o final de semana que se comemorou o dia das crianças e a Padroeira do Brasil, equipes PRFs realizaram diversos trabalhos para evitar acidentes e combater crimes nas BRs do Estado.

Em Sobral/CE, no dia 13/10, foi abordado um caminhão bitrem capaz de transportar apenas 57 toneladas de carga, mas para a surpresa da equipe de policiais estava transportando mais de 78 toneladas de carga. A carga em questão era de milho em grão.









O veículo com excesso de peso é um acidente em potencial, pois sua estrutura de freios e suspensão não estão preparados para esse transporte. Além de todos o risco envolvido esse deslocamento vai danificando o asfalto, aumentando os trilhos e buracos que podem causar acidentes.

Na Unidade PRF em Irauçuba/CE, no dia 14/10, outro caso surpreendente é de um motorista de caminhão que, segundo análise do seu equipamento registrador de deslocamento, velocidade e tempo estaria a mais de 18 horas dirigindo ininterruptamente sem o devido descanso contínuo obrigatório. Motoristas profissionais tem que respeitar normas de descanso, a cada 24 horas tem que descansar 8 horas contínuas e mais 3 horas fracionadas no restante do dia.

Somente no dia de ontem foram outros 3 motoristas profissionais dirigindo sem respeitar o descanso obrigatório em sua jornada de trabalho.

Todos os condutores foram autuados e obrigados a permanecer estacionado descansando por 11 horas contínuas como determina as normas de trânsito. Dirigir com sono, segundo especialistas, tem a mesma periculosidade como dirigir embriagado.





Também no dia de ontem em Irauçuba foi retido um caminhão transportando carne congelada com mais de 6 toneladas de excesso de peso. Nos últimos meses foram diversos acidentes com esse tipo de carga no trecho entre Sobral e Irauçuba, saída de pista e capotamento favorecidos pelos excessos de peso.





BDcom PRF/CE.