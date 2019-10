Polícia Civil apreende 600 quilos de cocaína; maior apreensão já realizada pelo órgão no Ceará

Durante as investigações, dois homens foram presos.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu 600 quilos de cocaína em uma operação em Fortaleza. Durante os trabalhos policiais, dois homens foram presos.





A apreensão do entorpercente ocorreu através de uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).





Segundo a polícia, a apreensão de cocaína é a maior já realizada na história da Polícia Civil do Ceará. A droga estava embalada em sacos plásticos e divida em vários tabletes.





O dia da operação e os detalhes sobre a prisão dos suspeitos ainda não foram divulgados. Mais informações serão repassadas em um coletiva de imprensa nesta terça-feira (15), na sede do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no Bairro Aeroporto.





Apreensão recorde





Sem contabilizar a apreensão desta terça-feira, o Ceará já havia registrado um aumento de 288,7% no número de apreensão de cocaína nos oito primeiros meses do ano, em comparação com igual período de 2018. Enquanto, em 2018, 367,350 kg de cocaína foram retidos, até agosto deste ano o número ultrapassa mais de uma tonelada, totalizando 1.428,185 kg.





Incluindo a maior apreensão do Ceará, feita nesta terça, o total de cocaína retida pela polícia no Ceará ultrapassa duas toneladas neste ano.





A soma, analisada pelo Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares (SVM), faz parte do balanço da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Segundo os órgãos, o incremento do efetivo em fiscalizações de rotina, operações temáticas, novas estratégias de monitoramento e até mudanças no Sistema Penitenciário contribuíram para o aumento nas apreensões.





(Diário do Nordeste)