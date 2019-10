UNINTA abre inscrições para o primeiro curso de Fonoaudiologia de Sobral

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a abertura do primeiro processo seletivo para o curso de graduação em Fonoaudiologia. O bacharelado terá duração de 4 anos e será ofertado nos turnos manhã e noite. Estão disponíveis quatro formas de ingresso: vestibular, aproveitamento da nota do ENEM, transferidos e graduados. Os interessados deverão se inscrever no site uninta.edu.br/vestibulares









Fonoaudiologia





A fonoaudiologia está inserida na área da saúde e o profissional está apto a diagnosticar e tratar doenças e problemas relacionados a audição, a fala, a escrita e ao equilíbrio em pessoas de qualquer faixa etária. Os campos de atuação do fonoaudiólogo passam por hospitais públicos e privados, bem como clínicas e laboratórios.









Saiba mais sobre as Formas de Ingresso





Vestibular Tradicional:





Inscrições até 24 de novembro





O processo é composto por avaliação objetiva, com questões de múltipla escolha. A taxa de inscrição para esta modalidade custa R$ 50,00. O candidato somente terá sua inscrição confirmada após o pagamento da taxa. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 05 de dezembro, no site da instituição.









Nota do ENEM:





Inscrições até 03 de novembro (primeiro ciclo); de 04 de novembro a 05 de janeiro (segundo ciclo); de 06 de janeiro a 09 de fevereiro (terceiro ciclo)





O processo seletivo consiste na análise da nota obtida pelo candidato no ENEM. A taxa de inscrição custa R$50,00. A divulgação do resultado preliminar estará disponível, para cada um dos ciclos avaliativos, a partir dos dias 07 de novembro, 09 de janeiro e 12 de fevereiro, no site do UNINTA. Os resultados definitivos serão divulgados nos dias 12 de novembro, 14 de janeiro e 14 de fevereiro. A aprovação no primeiro ciclo já permite realizar a matrícula e garantir a vaga, sem esperar a finalização de todos os processos.









Transferidos e Graduados:





Inscrições até 03 de novembro (primeiro ciclo); de 04 de novembro a 05 de janeiro (segundo ciclo); de 06 de janeiro a 09 de fevereiro (terceiro ciclo)





A seleção consiste em uma análise documental com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. A taxa de inscrição custa R$50,00. A divulgação do resultado do processo seletivo do será publicada no site da instituição, a partir dos dias 07 de novembro, 09 de janeiro e 14 de fevereiro, para o primeiro, segundo e terceiro ciclo, respectivamente. O candidato poderá realizar a matrícula logo após a divulgação do resultado do seu ciclo.