Mãe e filho são presos em flagrante após tentarem assassinar jovem grávida

Uma jovem grávida foi vítima de uma tentativa de assassinato nesta quinta-feira (24), na cidade do Crato, na região Sul do estado (a 540Km de Fortaleza). A Polícia Militar foi informada do crime e prendeu uma mulher e seu filho, acusados de terem agredido a vítima com socos, pontapés, pauladas e golpes de gargalo de garrafa. O rapaz tem um relacionamento com a garota, o que pode caracterizar o crime como tentativa de feminicídio. Neste ano, 177 mulheres foram assassinadas no Ceará.





O caso ocorreu no bairro Gizélia Pinheiro, conhecido como Batateiras, na zona rural do Crato. A jovem grávida, identificada como Maria das Dores de Macedo Silva, 20 anos, foi atacada pelo seu companheiro, Francisco Ederson Pereira de Sousa, e pela mãe dele, Ana Adélia Pereira de Sousa. Os três (vítima e agressores) moram juntos. O casal se desentendeu e o homem partiu para espancar a companheira. A mãe ajudou o filho.





Ferida, a jovem grávida foi levada para o Hospital Municipal do Crato, enquanto mãe e filho foram presos pela PM e encaminhados à Delegacia Regional da Polícia Civil.





Flagrante





A Polícia descobriu que a jovem passou a conviver com o rapaz após ficar grávida de uma criança cujo pai é outro homem. Francisco Ederson teria aceitado assumir a paternidade e levou a garota para morar com ele na casa da mãe. Porém, os desentendimentos entre o casal logo surgiram na convivência com a mãe de Ederson, terminando nas agressões.





Os agressores foram transferidos para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde a delegada Déborah Rogéria Gurgel dos Santos os autuou em flagrante. Mãe e filho permanecem presos à disposição da Justiça.





Balanço





Do dia 1º de janeiro ao dia 20 de outubro, 177 mulheres foram assassinadas no Ceará. Somente em 20 dias de outubro, foram contabilizados 13 crimes do gênero. Em todo o ano passado, ocorreram 478 assassinatos de mulheres no estado.





Veja a seguir os casos de assassinatos de mulheres neste mês de outubro no Ceará:





01 – (02/10) – Sérgia Maria Feliciano de Castro, 51 (bala) – Rua Regina Célia/B. Jangurussu (CAPITAL)





02 – (06/10) – Maria Isabella Freitas Guimarães, 2 (bala) – Av. Mister Hull/Antônio Bezerra (CAPITAL)





03 – (08/10) – Karla Andreza Batista Silvério, 25 (facadas) – Loc. Tabuleiro do Cabreiro (ARACATI)





04 - (10/10) – Vítima não identificada (bala) – (PACATUBA)





05 – (10/10) – Camila Nunes Maciel (bala) – Estrada do Sossego – (QUIXERAMOBIM)





06 – (12/10) – Josiliane Pereira da Silva, 22 (faca) – B. Alto Alegre (SALITRE)





07 – (14/10) – Karine Souza Sampaio, 22 (bala) – Planalto Caucaia (CAUCAIA)





08 – (17/10) – Vítima não identificada (bala) – Cidade Jardim/José Walter (CAPITAL)





09 – (18/10) – Maria Laércia Fortunato, 49 (bala) – Sede (IPUEIRAS)





10 – (19/10) – Maria Lucielne da Silva Monteiro, 38 (estrangulada) – CE-040 (AQUIRAZ)





11 – (19/10) – Edwirgens Rodrigues, 15 (bala) Bairro Santa Rosa/BR-222 (CAUCAIA)





12 – (19/10) – Silvana Celestino do Nascimento (faca) – (GUAIÚBA)





13 – (20/10) – Silvaneide Eduardo, 32 (bala) – Distrito de Sítios Novos (CAUCAIA).





Fonte: Fernando Ribeiro