Ataque terrorista no centro de Londres deixa dois mortos

Primeiro-ministro agradeceu à polícia e a todos os serviços de emergência pela resposta imediata e “imensa bravura”.





Um terrorista esfaqueou cinco pessoas nos arredores da London Bridge, no centro de Londres, capital da Inglaterra, no início da tarde desta sexta-feira (29).





A polícia do Reino Unido considerou o caso um incidente terrorista. As autoridades confirmaram que duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas no ataque.





O extremista foi neutralizado a tiros pelas forças de segurança. Ele carregava falsos explosivos presos ao corpo, informa o jornal Gazeta do Povo.





O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, abreviou eventos de campanha e foi até a sede do governo britânico.





Através da rede social Twitter, Boris também agradeceu à polícia e a todos os serviços de emergência pela resposta imediata e “imensa bravura”.