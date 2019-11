DPVAT incluiu até o SUS para manter ‘cartório’ bilionário no Brasil

Esquema criado por um empresário esperto faturava R$9 bilhões anuais.

O DPVAT foi criado por um sujeito esperto do ramo de seguros, bem relacionado nos governos militares. O pagamento obrigatório gerou faturamento tão espetacular que despertou cobiça e obrigou os espertos sócios do negócio a molharem a mão até do SUS, garantindo o perdão eterno. Ao ser extinto pelo presidente Jair Bolsonaro por meio da MP 904, essa fábrica de dinheiro fácil faturava R$9 bilhões por ano. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





A lógica do DPVAT insulta a livre-iniciativa: o cliente não pode optar por uma seguradora que faça a melhor oferta pelo seguro obrigatório.





A empresa que fatura o DPVAT é escolhida por uma Seguradora Líder. O cliente não tem direitos, apenas a obrigação de pagar o boleto.





Após distribuir o dinheiro tomado na marra dos donos de veículos automotores, 55 seguradoras rateiam os lucros de valores siderais.