Grendene participa da Feira K na Alemanha

A K é a maior feira sobre o plástico e borracha e suas tecnologias no mundo, ela ocorre a cada três anos na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. A K 2019 contou com mais de 3.300 expositores de 63 países e compareceram mais de 250.000 visitantes ao longo dos 7 dias de evento. Nestes visitantes estava uma equipe multidisciplinar representando a Grendene, buscando atualizações e novas tecnologias para o seu processo produtivo.

Um dos participantes é o sobralense João Lucas Oliveiras Torres, engenheiro de projetos da unidade de Sobral. Filho de pais sobralenses, nascido e criado em Sobral, onde também se formou em Engenharia Elétrica, pela Universidade Federal do Ceará. Desde cedo, João Lucas se interessa por tecnologia e inovação. “Sempre tive natureza curiosa e de aprender fazendo, por isso devo muito aos meus pais que sempre me incentivaram a estudar e ir além, seja quando faziam vista grossa quando eu desmontava os eletrônicos em casa ou me matriculando no Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, onde obtive o domínio da língua inglesa”, comentou.

João Lucas começou a trabalhar na Grendene em 2017. “Eu estava trabalhando como professor substituto no curso de Engenharia Elétrica da UFC, aqui em Sobral, quando recebi o convite para fazer parte do setor de Inovação da Grendene. De imediato agarrei a oportunidade de fazer parte desta empresa que mudou e muda tão positivamente a realidade da minha cidade natal. Dentro da Grendene tenho oportunidade de crescer e aprender, basta ter a vontade de fazer uma ideia se tornar algo concreto que as pessoas e estruturas da empresa conseguem dar total apoio”, ressaltou.





João Lucas contou uma pouco sobre a sua primeira experiência de viagem internacional:

“Quando recebi a notícia pelo eu gestor fiquei em choque, foi uma mistura de euforia e frio na barriga. Agradeci a oportunidade e comecei os preparativos para a viagem. Planilha de assunto e fornecedores pronta, passaporte na mão, pé na estrada. Mais de 9 horas de voo e eu já estava a mais 7 mil km de casa. A experiência pessoal é fora do comum, ver lugares e culturas diferentes, conversar com pessoas do mundo inteiro aprender e conhecer novas tecnologias e conceitos é algo que muda a sua forma de pensar. Pude contribuir com meus colegas com nosso planejamento prévio e com a tradução, poder falar a língua inglesa também para assuntos técnicos nos permitiu extrair o máximo de informações dos especialistas que lá estavam.





Para garantir mais conhecimento e vivências locais, na feira K adotamos a estratégia de dividir para conquistar, onde aproveitamos as especialidades e nos organizamos em pequenos grupos para melhor cobrir o conteúdo da feira.





A oportunidade que recebi de participar deste evento foi transformadora e estou tendo também a oportunidade de compartilhar essa experiência com minha família e colegas de trabalho. Espero que os assuntos que vimos e registramos possam gerar bons frutos para a Grendene e que a partir dos resultados essas experiências possam ser vividas por mais pessoas”.