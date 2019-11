Um vídeo registra o momento em que um ônibus é consumido pelo fogo na CE 085, no município de Paraibapa. O fato ocorreu na tarde deste domingo (24) na altura do KM 82. Somente o motorista estava no ônibus e conseguiu sair ileso. De acordo com informações o fogo teria sido causado por uma pane elétrica.

Veja mais sobre: