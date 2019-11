VÍDEO DE AGRESSÃO QUE CIRCULA EM REDES SOCIAIS NÃO ACONTECEU EM TIANGUÁ

O vídeo em que um homem aparece sendo brutalmente espancando por quatro homens, com porretes e um facão num posto de molas em Cachoeiro, viralizou nas redes sociais neste domingo (24).





Um áudio gravado por um homem, informa equivocadamente que o caso teria ocorrido em Tianguá-CE, entretanto a agressão aconteceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, no dia 5 de agosto, conforme o que apurou o site “Jornal Fato” (jornalfato.com.br).





Depois da divulgação do vídeo, o proprietário da empresa gravou e distribuiu, também em vídeo, sua defesa. Ele acusa o homem espancado de aplicar golpes, num dos quais caiu e teve prejuízo de R$ 400,00.





Carlos Henrique de Souza, o Carlinhos, proprietário de Molas Sul Capixaba, gravou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido a quem assistiu o vídeo. "Estou à disposição da Justiça para resolver essa situação”.





Assim que soube da repercussão do vídeo, o dono do posto de molas procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Ele se disse disposto a aceitar qualquer consequência legal que decorra do acontecimento.





Fonte: Jornal o Fato