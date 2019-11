TRAGÉDIA: Professora morre e mulher fica ferida em acidente de carro na zona rural de Catunda

Um grave acidente deixou uma vítima fatal na tarde deste sábado (23), na CE-265, entre os municípios de Monsenhor Tabosa e Catunda, na altura da localidade de Salitre.





Liziane Teixeira dos Santos, 42, conduzia um veículo Celta branco, ao lado de Vanessa Abreu de Sousa, 23, sentido a cidade de Catunda, quando acabou perdendo o controle do carro e capotou várias vezes. Com o impacto, a condutora foi arremessada para fora do carro, enquanto Vanessa, que estava com o cinto, sofreu algumas escoriações, tendo sido levada para o Hospital de Monsenhor Tabosa.





De acordo com a Polícia Militar, ambas teriam ingerido bebida alcoólica antes do acidente. As duas estavam em Catunda assistindo um jogo, quando resolveram voltar para a outra cidade e lá chegando, Liziane percebeu que havia esquecido o seu celular em Catunda e voltaram para pegar. A alta velocidade em que estavam ocasionou o fato.





O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Medico Legal em Canindé, onde foi liberado neste domingo.





Fonte: Portal A Voz de Sta. Quitéria