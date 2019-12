BNDES deve tomar calote de US$ 561 milhões de Cuba

Gustavo Montezano, presidente do BNDES, disse durante live com Jair Bolsonaro, que Cuba deve dar um calote de US$ 561 milhões (R$ 2,3 bilhões) no BNDES, assinal a o Portal O Antagonista.





“Emprestamos US$ 566 milhões”, afirmou, em referência ao financiamento do Porto de Mariel. “Quem vai pagar essa conta?”, perguntou o presidente. “Nós aqui, o povo”, respondeu o presidente do banco estatal.





Nesta semana, Marcelo Odebrecht havia revelado que Obra em Cuba foi pedido de Lula.