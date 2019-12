ACIDENTE ENTRE MOTO E D20 DEIXA DOIS JOVENS FERIDOS EM TIANGUÁ/CE

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo D20 foi registrado na tarde desta sexta (13), na CE 187, na saída de Tianguá para Viçosa do Ceará. Dois jovens que estavam na moto sofreram ferimentos na região das pernas e foram socorridos pela equipe do Resgate ao hospital do município. As vitimas foram identificadas como Joélio Araújo do Nascimento e Manoel Vitor Silva do Nascimento. A via ficou parcialmente interditada. Equipes da Policia Militar e Demutran compareceram ao local para as providencias cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)