Rogério Ceni renova com o Fortaleza para a temporada 2020

Histórico, treinador tricolor parte para a terceira temporada no Pici.

Ninguém esteve em campo, não houve partida. Mas o Fortaleza levantou mais um troféu na temporada 2019. É com sabor de título que a torcida do Tricolor de Aço saboreia a renovação do técnico Rogério Ceni. Após negociação que levou em torno de uma semana, o treinador tricolor disse, finalmente, o esperado SIM para a toda a nação leonina. Recusou proposta tentadora do Athletico/PR e assinou por mais uma temporada. A oficialização do acerto foi divulgada no início da tarde deste sábado (14).





Por meio das redes oficiais do clube, o Fortaleza publicou vídeo que mostra uma quadra de tênis de saibro sendo limpa por um auxiliar. A referência aponta para o técnico Rogério Ceni, praticante confesso do esporte. O treinador já admitiu o carinho pela cidade de Fortaleza e tem nas quadras de tênis um dos hobbies favoritos.





Com proposta do Fortaleza em mãos desde o último sábado (7), Ceni tinha prazo de resposta até esta sexta-feira (13). Neste período de tempo, ele foi até a Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para curso da CBF, e recebeu a oferta do Furacão.





Na última semana, em entrevista exclusiva ao Globoesporte.com, Ceni havia declarado o motivo que o faria escolher seu futuro.





"Não é a questão financeira que vai decidir. O valor em dinheiro não é o que muda. É o que move. Um projeto. Quem sabe, arriscar um passo maior. Um projeto maior. Mas, assim, aqui já é extremamente audacioso. E eu sempre tenho medo de não conseguir entregar aquilo que o torcedor espera. Já foi um risco muito grande porque 2018 foi fantástico, e 2019 eu acho que foi o maior ano da história do Fortaleza. Mas o futebol é muito efêmero", declarou.





O Fortaleza já inicia o planejamento para a temporada 2020. O elenco atual possui 20 jogadores com contrato mais duradouro. Pelo menos, 8 atletas devem ser anunciados até o início da temporada. Rogério Ceni é considerado o maior técnico da história do Fortaleza. Conquistou em duas temporadas os dois maiores títulos do clube (Brasileiro Série B e Copa do Nordeste), fora a conquista estadual de 2019 e o acesso e permanência na Série A. Como cereja no bolo, uma vaga para a Taça Sul-Americana inédita.





PREPARAÇÃO





O Fortaleza inicia os trabalhos dia 6 de janeiro, quando todos os atletas e comissão técnica se reapresentam.





LEGADO DE CENI





Desde dezembro de 2017, quando foi contratado, Rogério Ceni foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2018, além de ter conquistado o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, em 2019.





Ainda neste ano, Ceni foi o comandante da campanha histórica do Tricolor na Série A, garantindo a 9ª colocação, que classificou o time pela primeira vez para a Copa Sul-Americana.





Com filosofia de trabalho focada no esquema 4-2-4, com quatro atacantes móveis, Ceni implantou uma ideia de jogo ofensiva e ajudou na maior profissionalização do Fortaleza, contribuindo até nas reformas realizadas no Estádio Alcides Santos. Além da metodologia de treinos, o técnico também orientou na alimentação e preparação física dos atletas.





Em um dos momentos mais marcantes de sua passagem pelo Leão, quando enfrentou o São Paulo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico, maior ídolo da história da equipe paulista, foi homenageado pelas duas torcidas em um Castelão lotado, com direito a mosaico duplo com a frase "Gratidão Ceni" e outro em 3D, onde aparecia ao lado dos jogadores. Naquele momento, com lágrimas nos olhos, Rogério entendeu que também havia se tornado o "mito" do tricolor cearense.





Em agosto, o treinador interrompeu o trabalho ao meio da temporada para assumir o Cruzeiro. Em Minas Gerais, porém, Rogério se desentendeu com alguns jogadores do elenco, como Thiago Neves, e não conseguiu resultados suficientes para afastar o time da zona de rebaixamento. Após pouco mais de 1 mês, foi demitido e retornou ao Fortaleza.





Nesta segunda passagem pelo Fortaleza, Ceni se destacou por liderar a equipe numa arrancada final que levou o Tricolor a garantir a vaga na Sul-Americana. Desde o Clássico-Rei, na 32ª rodada, o Leão venceu cinco vezes e empatou somente duas. O aproveitamento de 80,9% impulsionou a colocação na tabela.





Na última partida do Fortaleza na temporada, torcedores lotaram a Arena Castelão, com 52.552 pessoas nas arquibancadas. Público recorde para o estádio nesta temporada, que foi finalizada com uma linda festa. Com os holofotes apagados, as luzes da torcida brilhavam com as cores da bandeira tricolor.





(Diário do Nordeste)

Foto: Camila Lima