Deputado quer CPI para investigar serviços prestados pela Enel, no Ceará

O deputado estadual Delegado Cavalcante (PSL) anunciou na terça-feira (03/12), que dará entrada em requerimento na Assembleia Legislativa do Ceará, propondo a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar irregularidades cometidas pela empresa Enel Distribuição Ceará.





Segundo o parlamentar, a companhia vem causando sérios problemas à população cearense, com registros de má prestação de serviço e descumprimento de normas de consumo.





O parlamentar afirmou que órgãos de defesa do consumidor no Estado já foram acionados diversas vezes com reclamações sobre a Enel, e as soluções não são apresentadas. “São problemas generalizados, registrados em todas as regiões do Ceará, e divulgados por deputados aqui e, mesmo assim, nada foi resolvido”, apontou.





Oito deputados já teriam assinado a proposta.





Com informações de Edison Silva