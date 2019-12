Idosos do Abrigo Sagrado Coração de Jesus recebem visita de voluntários e praticam atividades físicas e lúdicas

Os idosos do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, unidade do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, receberam na tarde da quarta-feira (11/12) a visita de estudantes e professores de fisioterapia, farmácia, enfermagem e psicologia do Centro Universitário Inta (Uninta) e da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Na ocasião foram desenvolvidas atividades físicas, com um intuito de trabalhar o bem-estar do corpo, e lúdicas, para o bem-estar da mente.





Exercícios físicos, contação de histórias, músicas e arteterapia fizeram parte do momento. De acordo com Pedro Johnatan Ripardo, presidente de uma liga acadêmica em formação que visa colaborar com a saúde de idosos em situações vulneráveis, a ação foi pensada para melhor desenvolver o projeto: “A ação no Abrigo teve como objetivo possuirmos o primeiro contato e noção dos trabalhos que serão realizados pela Liga. Pretendemos realizar momentos como esse, todo mês em hospitais e abrigos”, explica.