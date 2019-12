Família irá doar órgãos de Karyne Froes

A cidade de Camocim amanheceu de luto com a notícia do falecimento da jovem Karine Froes, de 19 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 9 de novembro.





O sinistro sofrido pela jovem, a deixou em coma profundo por mais de um mês, até a confirmação de seu óbito, neste sábado. Um áudio divulgado na manhã de hoje pela Sra Eliane, mãe de Karine, informa que o velório será realizado nesta segunda-feira, na sede do templo central da Assembleia de Deus, localizado na rua Santos Dumont.





Segundo informou Eliane, após o corpo de sua filha passar pelo Instituto Médico Legal (IML), os órgãos de Karyne serão doados para outros pacientes. A decisão partiu da família da jovem.





Fonte: Camocim Portal de Notícias/André Martins