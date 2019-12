Jorge Jesus confirma que irá continuar no Flamengo em 2020

Treinador irá passar férias em Lisboa.

Nesta terça-feira (24), o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, confirmou que irá continuar no comando da equipe na próxima temporada. A declaração foi dada após desembarcar em Lisboa, Portugal, onde irá passar férias.





– Vou ficar. Tenho contrato e vou cumprir. Regresso ao Brasil no dia 24 [de janeiro] – ressaltou.





O treinador também comentou a chegada de outros dois técnicos portugueses a equipes brasileiros.





– Em pouco tempo, chegaram mais dois treinadores portugueses no Brasil. Agora vamos tentar mostrar que nós treinadores portugueses somos os melhores do mundo – destacou.





Jorge Jesus também falou que ainda tem o desejo de conquistar a Liga dos Campeões.





– Já falei que há cinco ou seis equipes na Europa que podem me dar a possibilidade de ganhar a Champions. Vocês sabem quem são [as equipes] melhor do que eu – ressaltou. (Pleno News)