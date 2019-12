Prefeito Ivo Gomes demite Guarda Municipal acusado de agressão a jovens em outubro de 2018

A Prefeitura de Sobral demitiu um dos sete guardas municipais acusados de agredir jovens no dia 27 de outubro de 2018. Na época, o prefeito Ivo Gomes utilizou as redes sociais para denunciar o caso: “acabei de determinar a abertura de sindicância para apurar o fato e o imediato afastamento de suas funções dos envolvidos. Na minha gestão, fascismo não!” Um vídeo divulgado em redes sociais flagrou um grupo de sete agentes da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) agredindo três jovens numa rua do centro da cidade. O vídeo foi gravado escondido por uma janela sobre onde estavam os jovens. A prefeitura de Sobral emitiu uma nota de esclarecimento informando que iniciou “imediata apuração do fato, com identificação dos envolvidos e remessa de todos os documentos para abertura do devido procedimento administrativo pela Corregedoria da Secretaria da Controladoria, Ouvidoria e Gestão (Secog) do município”.





Fonte: Sobral em revista