Receita Federal libera consulta ao último lote do IRPF 2019

Quem estiver incluído nesta etapa deve receber os valores no dia 16 de dezembro.

A Receita Federal abre nesta segunda-feira (9), a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. As informações são da Agência Brasil.





O crédito bancário para os contribuintes contemplados nesta etapa será realizado no dia 16 de dezembro. Para os interessados em descobrir se a declaração foi liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet , ou ligar para o Receitafone 146. A Receita ainda disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones.





A restituição ficará disponível aos contribuintes no banco durante um ano. Caso o beneficiário não faça o resgate nesse prazo, ele deve solicitar a restituição do valor por meio da internet, através do Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.





Nos casos em que o saldo de restituição não seja creditado, o contribuinte poderá entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou com a Central de Atendimento do banco por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) e agendar o depósito dos valores em conta-corrente ou poupança, que esteja em seu nome, em qualquer banco. (Pleno News)