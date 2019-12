Vereador afastado de Sobral consegue na Justiça receber salário mesmo não trabalhando

O vereador de Sobral Romário Araújo, afastado da cadeira acusado de vender cargos públicos, conseguiu na Justiça, nesta segunda-feira (16), receber os salários passados e futuros, mesmo estando proibido de trabalhar na Câmara.





A decisão foi assinada pelo juiz Aldenor Sombra de Oliveira.









Segundo Romário, mesmo estando afastado do cargo tem o direito de receber os salários. O dinheiro do vereador afastado tinha sido suspenso pelo presidente da Câmara, Carlos do Calisto.





