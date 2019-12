Homem curado de câncer terminal morre em acidente

Vamberto tinha o corpo tomado por tumores quando se submeteu a tratamento inédito.

O homem que ficou curado de um câncer em estado terminal nos ossos com um tratamento inédito na América Latina, morreu em Belo Horizonte após sofrer um acidente. A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que o corpo de Vamberto Luiz de Castro deu entrada no Instituto Médico Legal em 11 de dezembro e foi liberado no mesmo dia.





A família de Vamberto não quis se pronunciar, mas foi confirmado que a morte dele foi causada por um acidente que resultou em um traumatismo craniano grave. Amigos dos familiares informaram que o enterro de Castro aconteceu em um cemitério na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que a missa de sétimo dia foi realizada na última terça-feira (17).





O caso de Vamberto ficou conhecido após ser mostrado no Fantástico, da TV Globo. Ele estava em fase terminal de um linfoma, um tipo de câncer, agressivo nos ossos e procurou o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto para realizar um tratamento experimental no Brasil e inédito na América Latina, chamado CART-Cell, com apoio de uma equipe da Universidade de São Paulo (USP).





Antes do tratamento, ele tomava doses máximas de morfina diariamente e não conseguia sequer andar. O corpo de Vamberto já estava tomado pelos tumores. Após se tratar com a utilização do CART-Cell, a maioria deles já havia desaparecido e em outubro ele teve uma melhora que foi considerada como a cura da doença. (Pleno News)