Bolsonaro começa a despontar no Nordeste como cabo eleitoral para 2020

O jornal Estado de S. Paulo de hoje (31) traz que “líderes de esquerda no Nordeste estão preocupados com o crescimento do bolsonarismo”.





Segundo a publicação, “pesquisas encomendadas por partidos mostram que os eleitores estão interessados em saber quais candidatos têm ou não têm apoio de Jair Bolsonaro”.









Em tempo





Muitos acreditam que a decisão de Bolsonaro de pagar o décimo-terceiro do Bolsa Família deve ter ajudado esse crescimento.





(CN7)