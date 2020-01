Cruzeiro é punido e terá que disputar 7 jogos sem torcida

Clube foi condenado três vezes somente nesta semana.

Pelo terceiro dia seguido, o Cruzeiro foi julgado e punido por conta do comportamento de torcedores na reta final do Brasileiro de 2019. Nesta manhã de sexta-feira (31), o STJD determinou que o clube cumpra mais três mandos de campo com os portões fechados.





Somadas às outras penas, já são sete partidas sem a torcida celeste na Série B de 2020. O caso julgado mais recentemente foi por conta do jogo contra o CSA. Na ocasião, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0, e os torcedores arremessaram sinalizadores em campo, além de outros objetos. Cadeiras também foram quebradas no Mineirão, o que causou a paralisação da partida por alguns minutos. Além da punição, o Cruzeiro também foi multado em R$40 mil.





Vale lembrar que o Cruzeiro já perdeu um mando de campo com portões fechados por causa da confusão na partida contra o Atlético-MG e outros três devido aos incidentes no jogo diante do Palmeiras, que decretou o rebaixamento celeste.





No entanto, somente a punição do clássico mineiro é definitiva. O departamento jurídico celeste ainda irá recorrer para tentar reduzir as outras duas penas.





*Folhapress