Damares vai procurar mulher que foi recusada pelo INSS

Cleomar Marques declarou que teve benefício negado por não poder assinar.

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que vai procurar, nesta quinta-feira (23), a mulher amputada das mãos e das pernas que teve o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) negado por não poder assinar os documentos que autorizariam os pagamentos por parte da Previdência. O fato aconteceu em Porto Velho, capital de Rondônia.





– Amanhã [quinta, 23] já vamos atrás dela – escreveu a ministra em sua conta no Twitter.





A situação foi denunciada pela ex-sinaleira Cleomar Marques que, em uma entrevista, disse ter entrado com três pedidos para receber benefício do INSS e que teve todos as solicitações negadas. Em uma das ocasiões, segundo ela, a alegação para a reprovação foi o fato dela não poder assinar os documentos.





– Uma servidora puxou os papéis e perguntou: ‘quem vai assinar? Você assina?’. Eu disse que não podia assinar, mas sim a minha filha ou minha mãe. A mulher então olhou e disse: ‘ah, então não vale’. Daí ela pegou, rasurou o papel e jogou fora – declarou.





Procurado, o INSS afirmou que os pedidos de Cleomar foram indeferidos, primeiramente, por falta de período de carência, e em uma segunda ocasião, por apresentar renda per capita familiar acima de 25% do salário mínimo. O instituto afirmou que Cleomar pode procurar o órgão para requerimento de um novo benefício.





