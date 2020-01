Em jogo com confusão e seis expulsões, Atlético-CE e Floresta empatam no Cearense

Águia da Precabura e Verdão dominam um tempo cada e somam um ponto na tabela.

Ruim para todo mundo. Em jogo realizado na tarde deste sábado (11) no estádio Presidente Vargas, o Atlético-CE empatou com o Floresta em 1 a 1 na abertura da terceira rodada do Campeonato Cearense. Wandson abriu o placar para a Águia no primeiro tempo, e Rômulo deixou tudo igual na segunda etapa.





No reencontro de Luan Carlos e Raimundinho com os antigos clubes, Atlético-CE e Floresta fizeram um jogo com tempos distintos. Na etapa inicial, a equipe do técnico Raimundinho dominou as ações da partida, e abriu o marcador co m Wandson aos 25 minutos após lançamento de Alexandre na grande área.





No segundo tempo, foi a vez do Floresta crescer de produção e ficar muito perto da virada. Aos 18 minutos, Veraldo viu Rômulo avançando pela direita e cruzou em profundidade para deixar tudo igual. Mesmo com o Verdão pressionando até o fim, o placar permaneceu inalterado.









Confusão no final





A partida que parecia se encaminhar para um final sem maiores consequências foi palco de uma confusão generalizada nos acréscimos. Vários jogadores e membros da comissão técnica dos dois times começaram a discutir no campo e na descida para o vestiário. Como resultado, seis atletas foram expulsos: Renê, César e Veraldo para o Floresta e Daniel, Lucas Maranguape e Ronaldo para o Atlético.





O resultado faz as duas equipes subirem provisoriamente na tabela de classificação. A Águia da Precabura chega aos cinco pontos e vai para a terceira posição, enquanto o Verdão soma o primeiro tempo e chega ao sétimo lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento.





Na próxima rodada, os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (15). O Atlético-CE visita o Pacajus no estádio João Ronaldo às 15h30. Às 21h30, o Floresta vai encarar o Ferroviário no PV.





(Globo Esporte)

Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta EC