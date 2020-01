Ex-Fortaleza, Daniel Sobralense é o novo reforço do Guarany de Sobral

Em 2019, Daniel Sobralense esteve no Atlético-CE.

O Guarany de Sobral fechou contrato com o meia Daniel Sobralense, de 36 anos, ex-Fortaleza. O meia foi duas vezes campeão da Copa da Suécia. Em 2019, esteve no Atlético-CE e está de volta ao clube que projetou o atleta para o futebol.





O atleta de 36 anos tem vasta experiência em clubes cearenses no currículo. Somente no Ceará, passou por quatro times, incluindo o próprio Atlético-CE quando este ainda se chamava Uniclinic, em 2004. E também em 2019. Sobralense é reconhecido no futebol local pelas passagens pelo Fortaleza, onde foi quatro vezes campeão estadual (2004, 2007, 2015 e 2016) e era um dos ídolos da equipe tricolor na disputa da Série C do Brasileirão.





Além da boa reputação no estado, o meia-atacante fez sucesso também fora do país. No futebol sueco, conquistou ligas nacionais e chegou a disputar a Liga Europa e a Liga dos Campeões.





