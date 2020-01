Suzane Von Richthofen é aprovada em 8º lugar no Sisu

Condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, ela aparece na lista de convocados do curso de Gestão de Turismo, no IFSP, em Campos do Jordão.





Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, foi aprovada pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) — porta de entrada para instituições de ensino superior públicas.





Ela aparece em 8º lugar na lista de convocados para o curso de Gestão de Turismo, no IFSP (Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo), de Campos do Jordão, em São Paulo. A unidade da instituição de ensino fica a 40 quilômetros do Complexo Prisional de Tremembé, onde Suzane cumpre pena em regime semiaberto. De acordo com a legislação brasileira, presos nesta situação podem deixar a prisão para estudar.









Não é a primeira vez que ela tenta ingressar em uma universidade. Em 2017, Von Richthofen chegou a ser pré-selecionada no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para o curso de Administração de Empresas. Um ano antes, em 2016, a Justiça chegou a autorizar que ela estudasse em uma instituição de Taubaté, mas acabou desistindo da ideia.





R7