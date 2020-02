GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO PRÓXIMO AO DISTRITO DE JAIBARAS

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado, dia 15, na imediações da entrada do distrito de Jaibaras. Uma colisão entre uma moto YBR de placa HYL-1958 e uma ambulância com placas da cidade de Pires Ferreira, deixou ferido um homem identificado por Reginaldo de Araújo Mesquita, residente na localidade de Ipueirinha/Jaibaras. O motociclista sofreu uma forte pancada na perna e no braço. Uma equipe do SAMU atendeu a ocorrência e a vítima deu entrada no hospital Santa Casa, e segue recebendo os cuidados médicos.





(O Sobralense)