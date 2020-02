Polícia Civil apreende mais de 25 kg de drogas que abasteceriam festas de Carnaval

Uma ação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira (20), resultou na apreensão de 25,7 quilos de cocaína e crack, além de uma pistola e nas prisões de dois homens. A ação aconteceu na Praia da Tabuba em Caucaia, na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11), pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza,





Os policiais civis investigavam o paradeiro de Antônio Márcio Freire Simão (34), o “Bidu”, que já responde por tráfico de drogas, homicídio e roubo e estava com mandado de prisão em aberto por um homicídio. O homem foi localizado em uma residência na Praia da Tabuba, em Caucaia. No local, a Polícia Civil encontrou uma pistola calibre 380, além de carregadores de pistola e munições calibre 38.





Com o desenvolvimento das investigações, os policiais descobriram que o homem aguardava um carregamento de drogas para ser distribuído em festas de Carnaval. Com as informações, os policiais civis capturaram também Pedro Lucas de Sá Morais (21), sem antecedentes criminais, que chegou para entregar drogas para “Bidu”.





Após a captura da dupla, os policiais civis seguiram para a residência de Lucas, no bairro Siqueira (AIS 2), em Fortaleza, onde localizaram mais drogas e diversos aparelhos celulares. No total a Polícia Civil apreendeu 25,7 quilos de entorpecentes – sendo 17,9 quilos de cocaína e 7,8 quilos de crack – , além de uma pistola cal. 380, três carregadores, 45 munições de cal. 380 e 38, uma balança de precisão, sete aparelhos celulares e dois veículos modelos Chevrolet Meriva e Fiat Toro. Com Antônio Márcio, a Polícia apreendeu ainda uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsificada.





A dupla foi levada à sede do DHPP onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil segue com as apurações com o objetivo de descobrir outras pessoas que estejam envolvidas com as atividades criminosas da dupla.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos polícias. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.