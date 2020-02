Polícia Civil prende 12 integrantes de organização criminosa atuante no Vicente Pinzon

Uma ação rápida de policiais civis da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), que estão em serviço extraordinário no município de Paracuru, prenderam 12 integrantes de uma organização criminosa atuante no bairro Vicente Pinzon em Fortaleza. O grupo estava em uma casa de veraneio no município de Paracuru, quando foi abordado, na manhã deste sábado (22), pelos policiais civis. No local, a Polícia apreendeu drogas, como cocaína, ecstasy e loló. As investigações policiais apontam que os suspeitos se preparavam para cometer delitos na região durante o período do carnaval.





Os presos estão sendo autuados nesse momento, por associação criminosa, na delegacia municipal de Paracuru.